Os jovens poaenses com idade a partir de 21 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira (05/08). Com a realização de mais 93 mil aplicações do imunizante, o município já conta com, cerca de 81,5% da população adulta vacinada com a 1ª dose ou com a dose única.





De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde do município, Leonardo Barbosa Garcia, a vacina se tornou um símbolo de esperança para a população. “As novas remessas dos imunizantes, bem como a logística preparada pelo departamento, se tornaram ferramentas fundamentais para atender os anseios dos munícipes que veem, por meio da vacina, a possibilidade de retomar a normalidade de suas vidas, como era antes da pandemia”, afirmou.

Desta forma, esta quinta-feira (05/08) será o quinto dia seguido que o município avança pelo menos uma faixa etária do cronograma de vacinação do Governo do Estado. “Temos nos mantido como um dos municípios mais avançados em relação à campanha de vacinação, no Alto Tietê. Fomos a primeira cidade entrar na casa dos 30 e dos 20 anos e, agora, também somos os primeiros a imunizar a população 21+ na região”, destacou Leonardo.

Imunização da população adulta

De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, nesta quarta-feira (04/08), Poá alcançou 67.326 mil aplicações da 1ª dose, 23.494 mil da 2ª dose e 2.913 mil de dose única. “Com base nestes números e o banco de dados do Seade, que diz que 86.081 pessoas representam a população adulta da cidade, é possível afirmar que Poá já vacinou com ao menos uma dose, 81,5% deste público e 30,6% da população adulta já está totalmente imunizada com a 2ª dose ou dose única”, ressaltou o diretor.

A vacinação no município segue no Reino da Garotada (rua São Francisco, 168, bairro Biritiba) e na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. A xepa da vacina também está sendo aplicada diariamente (de acordo com a disponibilidade de cada dia), para a população 18+, também de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas, somente no Reino da Garotada.