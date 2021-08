O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, participaram nesta terça-feira (03/08) do anúncio da ampliação do programa estadual “Vale Gás” para 2.790 famílias suzanenses. O benefício consiste no repasse de R$ 300, pago em três parcelas bimensais de R$ 100, a famílias em situação de extrema pobreza para a aquisição de botijões de gás de cozinha (GLP 13 quilos), garantindo a segurança alimentar de milhares de cidadãos. A primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários.





A cerimônia sediada no Palácio dos Bandeirantes foi liderada pelo governador João Doria e contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Na oportunidade, o governo do Estado anunciou o investimento de R$ 128 milhões no programa social, que deve atender a 426,9 mil famílias em todo o território paulista, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas.

Os detalhes sobre a manutenção e ampliação do “Vale Gás” foram repassados aos gestores municipais, que já haviam participado do primeiro anúncio do programa em junho. O benefício, que até então priorizava as famílias que residiam em comunidades e locais de pouca infraestrutura e de alto risco, foi ampliado e direcionado às famílias com renda mensal per capita de até R$ 178, desde que inscritas no CadÚnico, sem o Bolsa Família.

De acordo com o secretário Garippo, a iniciativa estadual agora poderá abranger todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade, tendo acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas. “Além da primeira parcela do repasse, que já está disponível desde o último dia 20, as próximas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente. A família poderá consultar o benefício diretamente no site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br), bastando informar o Número de Identificação Social (NIS)”, explicou.

Para o prefeito Ashiuchi, o programa traz mais dignidade e qualidade de vida às famílias suzanenses. “Essa é uma medida assertiva do governo do Estado que vem fazendo a diferença na vida de milhares de paulistas em situação de vulnerabilidade. Sabemos que a pandemia penalizou muitas famílias, sobretudo aquelas que já vinham enfrentando desafios. Por isso, juntamente com o benefício estadual, em Suzano estamos empenhados com políticas sociais de geração de emprego e renda, além do fomento à atividade empresarial e da assistência à alimentação por meio de ações da Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e o Banco de Alimentos”, lembrou.

Atendimento

Em caso de dúvidas sobre o “Vale Gás”, a Central de Atendimento Bolsa do Povo poderá ser acionada pelo telefone 0800 7979 800. Outras orientações também podem ser repassadas pelo assistente virtual do Bolsa do Povo, disponível no WhatsApp (11) 98714-2645. Vale lembrar que a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado não ligam ou enviam mensagens para solicitar informações pessoais e nem para ativação de links de participação e/ou acesso a programas e serviços públicos.