Membros da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos estiveram na quinta-feira passada (29), na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP para tratar sobre a regularização fundiária do bairro Jardim Nova Ferraz. Estavam presentes a prefeita Priscila Gambale, o presidente da Câmara Municipal, Flávio Batista de Souza, o Inha, o deputado estadual Rodrigo Gambale, o vereador Neto do Cambiri e o secretário municipal de Habitação, Antônio Carlos Ferreira.

Ainda quando candidato, o atual presidente da Câmara Municipal, o Inha, visitou diversas vezes o bairro Jardim Nova Ferraz e prometeu que os moradores do bairro conseguiriam ter sua região regularizada. Agora, com o início das obras, o Inha e todos os outros envolvidos podem ver que seus esforços para ajudar a região estão valendo a pena.

Acontecerá uma reunião nos próximos dias em que estarão presentes membros da COHAB-SP, vereadores ferrazenses e outros membros da Prefeitura da cidade, além da companhia Bandeirantes de energia e a Sabesp. A reunião servirá para trabalhar um protocolo de intenção para fins de regularização fundiária, assim, permitindo o começo dos serviços tanto da Bandeirantes como da Sabesp

Atualmente, mais de cinco mil famílias moram na área e não possuem o documento de propriedade, além da falta de infraestrutura, que só pode ser implantada após a regularização do local.

A prefeita saiu satisfeita da reunião com o diretor técnico da Cohab, Nilson Edson Leônidas, e falou sobre os próximos passos.

“Solicitamos um levantamento completo da área, dos moradores e das necessidades do local para que se encaminhe a regularização e que essas famílias recebam a documentação de suas moradias”, disse Priscila.

O processo de regularização fundiária da área envolve um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam determinar a titulação de seus ocupantes que há mais de duas décadas aguardam pela documentação.