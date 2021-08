O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na noite desta quarta-feira (04/08) a confirmação das obras de um novo espaço para o Poupatempo de Suzano, localizado nas dependências do Suzano Shopping. O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da HBR Realty e fundador da Incorporadora Helbor, Henrique Borenstein, responsável pelo gerenciamento do centro comercial. A previsão é de que o trabalho de modernização seja concluído até o final do ano, contando ainda com mais dois anexos comerciais.

Na oportunidade, o grupo pontuou o andamento da proposta de expansão do shopping, contando ainda com a presença do superintendente da unidade, Ricardo Arcos, e do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. O serviço deve contemplar a ampliação do Poupatempo e também a criação de espaços anexos que deverão abrigar uma nova loja pet e um restaurante. Ambos os investimentos na cidade são aguardados para até o final de dezembro. Inclusive, já nesta quinta-feira (05/08) deve-se iniciar o trabalho de demarcação das áreas para intervenção, conforme projeto aprovado pela Prefeitura de Suzano.

“O Poupatempo é um serviço essencial em todas as cidades em que está presente. O equipamento facilita a vida da população em diferentes aspectos e agora vai ficar ainda melhor em Suzano. A proposta de ampliação visa oferecer mais conforto, segurança e agilidade no trabalho prestado. Tenho orgulho em anunciar mais esse avanço para o município, que ganha cada dia mais espaço na região e também no cenário estadual”, comentou Borenstein.

Já Ashiuchi reforçou a importância do investimento na cidade, uma vez que a obra tende a colocar diferentes setores em movimento. “Esse anúncio é motivo de muita alegria. Sentimentos os impactos da pandemia, mas graças a Deus estamos superando mais esse desafio, com boas notícias à vista. Além do Poupatempo, que teve total apoio da Câmara de Vereadores, me anima muito a chegada de novos restaurantes e lojas ao Shopping de Suzano. Tenho certeza de que isso tende a refletir na geração de emprego, com mais oportunidade para o desenvolvimento de todos”, disse.

De acordo com Borenstein, para 2022, a previsão é de que o centro comercial possa receber a expansão da praça de alimentação e a ampliação do cinema. “Apostamos no crescimento de Suzano. Essa é uma cidade que tenho muito apreço e enxergo potencial de desenvolvimento econômico. Agradeço a presença do prefeito Ashiuchi e do secretário Elvis Vieira, que muito nos auxiliou na etapa de aprovação de projetos junto à administração municipal”, finalizou.