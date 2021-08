A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para novas turmas de uma oficina gratuita de skate. As aulas serão realizadas na Estação Cidadania e Cultura, na cidade Kemel.





A prefeita Priscila Gambale, acompanhada de seus secretários municipais e vereadores, conferiu uma aula no espaço e conversou com alguns jovens do projeto.

Para a formação das novas turmas, a idade mínima é de 07 anos, não precisa possuir skate para participar, o local dispõe de equipamentos, mas não impede de o aluno trazer o seu, caso queira. As aulas acontecem na quarta e quinta-feira, das 14h às 16h, e as inscrições podem ser feitas no próprio local, das 08h às 17h.

Os interessados devem comparecer na Estação Cidadania e Cultura, que está localizada na Rua Francisco Sperandio, 700, e apresentar a cópia do RG e CPF do aluno e responsável, cópia do comprovante de endereço e duas fotos em formato 3×4. Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4679-5728.

Vale salientar que as atividades seguirão as normas de segurança contra a Covid-19, com o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e disponibilidade de álcool em gel no local.

Por Junior dos Anjos