A instrutora de Pole Dance, Luana Araújo, foi a entrevista do programa Bom Dia Cenário desta segunda-feira (2). A conversa com a proprietária do Luna Studio mostrou o preconceito que o pole dance ainda sofre, fazendo com que pessoas simplesmente se afastem e não tentem entender o que realmente é o pole dance.

Luana contou um pouco de sua experiência, além de explicar como funciona o pole dance e todos os benefícios que a prática pode trazer.

Assista a entrevista na íntegra: