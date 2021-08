O “Suzano Mais Emprego” divulgou nesta quinta-feira (05/08) mais de 180 novas oportunidades, disponíveis para os suzanenses que buscam o ingresso no mercado de trabalho. Todas as vagas podem ser visualizadas no site oficial da Prefeitura de Suzano (bit.ly/suzano-emprego).

Ao todo, são 181 vagas abertas, com área de atuação na região do Alto Tietê e na capital paulista. Metade delas é para trabalhar na construção civil, como pedreiro bloqueiro (40), servente de pedreiro (30), entre outras funções. Para as oportunidades, não há exigência de escolaridade.

Já para trabalhar como eletricista diesel para máquinas pesadas (1), bordador (1) e costureira ou costureiro (2), o projeto exige ensino fundamental completo; enquanto que para assistente de veterinária (1), montador de esquadrias (1) e motorista de rodotrem (2), o nível de escolaridade é o de ensino médio.

Para os cidadãos que concluíram ensino técnico, o “Suzano Mais Emprego” disponibiliza oportunidades como técnico de manutenção (1), estagiário em manutenção (1) e técnico mecânico (1). Por fim, pessoas que já concluíram o ensino superior ou que ainda estão cursando podem se candidatar às vagas de analista de departamento pessoal (1), estagiário em recursos humanos (1) e assistente financeiro (1).

Pensando na inclusão, a iniciativa também apresenta vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Entre as 18 oportunidades reservadas para esse público, é possível candidatar-se como soldador (8), auxiliar de produção (3) e auxiliar administrativo (1). Nestas e em outras vagas voltadas para deficientes, os interessados devem encaminhar um laudo médico comprobatório junto do currículo no e-mail.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o projeto já encaminhou milhares de pessoas ao mercado de trabalho e segue trazendo ótimos resultados para a sociedade. “Nosso objetivo é proporcionar um novo emprego aos cidadãos que desejam iniciar sua trajetória ou voltar ao mercado de trabalho. Por isso, o programa auxilia todo o processo de c­ontratação. Dessa forma, dirigimos muitas pessoas às novas colocações, algo que é motivo de muito orgulho para todos nós”, finalizou.

Os interessados que se enquadram nos requisitos devem consultar o site com atenção e enviar currículo em arquivo “PDF” ou “Word” por e-mail, no endereço eletrônico suzano.vagas@gmail.com.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano