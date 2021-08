Encerra nesta sexta-feira (6) o prazo para inscrição no segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A inscrição deve ser feita pelo portal do Ministério da Educação (MEC).





O MEC deve divulgar o resultado do processo seletivo em 10 de agosto, após isso, as matrículas deverão ser realizadas entre 11 e 16 de agosto.

Os interessados precisam ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tirado nota superior a zero na redação. A seleção dos candidatos é feita a partir das notas tiradas na prova, e o método varia de curso para curso e de instituição para instituição.

O Sisu está oferecendo 62.365 vagas em instituições públicas de ensino superior. Para concorrer, o interessado deve escolher até duas opções de curso superior. As opções podem ser alteradas até o fim das inscrições.

Lista de espera

Os interessados que não fizerem parte da chamada regular podem se inscrever na lista de espera de um dos cursos selecionados na hora da inscrição. Essa inscrição fica disponível até 16 de agosto.

O resultado da lista de espera será divulgado em 18 de agosto, e a convocação para matrícula no dia 19.

Calendário do Sisu: