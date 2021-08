Neste sábado (7), das 8h às 16h, a Prefeitura de Itaquaquecetuba estará novamente com 19 pontos de vacinação contra Covid-19 para a primeira dose no público de 25 anos ou mais e a segunda para quem está no prazo para completar o esquema vacinal. Pessoas com comorbidade, deficiência, gestantes e puérperas acima de 18 anos também poderão se imunizar.





O atendimento ocorrerá nos postos de saúde e nos drive-thrus na Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) e na Base da Guarda Civil Municipal no Piratininga (rua Joaquim Caetano, 496 – Parque Piratininga).

Para agilizar, a Secretaria Municipal de Saúde pede que seja feito o pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br). É necessário apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço, laudo de acordo com o grupo e cartão vacinal caso seja a segunda dose.

ENDEREÇO DOS POSTOS