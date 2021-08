“Teremos um dia histórico para o município. Isso porque finalmente iniciaremos a imunização da última faixa etária da população adulta contra a Covid-19!”. Com essa afirmação, a prefeita poaense Marcia Bin destaca a importância desta sexta-feira (06/08), data em que a cidade começa a vacinação dos munícipes com idade a partir dos 18 anos. No mesmo dia, Poá realiza a 2ª edição do “Corujão da Vacina” na Praça da Bíblia, das 8 às 24 horas (meia-noite), com o objetivo de alcançar o maior número de munícipes.





De acordo com a chefe do Poder Executivo, ainda tem muito trabalho a ser realizado no combate ao novo coronavírus, mas chegar a última etapa da vacinação para a população adulta é motivo para ser celebrado. “A vacina contra a Covid se tornou um símbolo de esperança para as pessoas e ver Poá iniciando a imunização da população 18+ é muito gratificante. A nossa campanha segue em um excelente ritmo para concluirmos a aplicação de todos os adultos da nossa cidade”, destacou.

Segundo o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia, para imunizar o novo público-alvo o mais breve possível, o município realizará a 2ª edição do Corujão da Vacina. “Serão 16 horas de vacinação na Praça da Bíblia, com o objetivo de facilitar o acesso à vacina para quem não consegue comparecer aos locais de vacinação no horário de atendimento oficial. Estamos muito felizes em iniciar a imunização da população 18+, principalmente porque Poá é a primeira da região do Alto Tietê a atender esse público”, afirmou.

Vale ressaltar que a vacinação também será realizada no Reino da Garotada, porém, no horário normal da campanha poaense (9 às 15 horas). “O Corujão da Vacina será realizado apenas na Praça da Bíblia, assim como ocorreu durante a 1ª edição e na realização da vacinação com horário estendido. É importante frisar que quem for se vacinar, deve apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço do município”, destacou Leonardo.

Nesta sexta-feira (06/08), a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Poá será realizada das 9 às 15 horas, no Reino da Garotada (rua São Francisco, 168, bairro Biritiba) e das 8 à 0 hora, na Praça da Bíblia(rua Vicente Guida, s/n, Centro).

VacinAção Solidária

A campanha VacinAção Solidária também é realizada nos dois postos de imunização. Os munícipes que forem se vacinar, podem doar um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade para ser distribuído para famílias em situação de vulnerabilidade social.