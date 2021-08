Suzano está com inscrições abertas para o “Recicla Game”, uma competição que reúne jovens de toda a região para realizar gincanas e provas relacionadas ao meio ambiente, à coleta seletiva e à reciclagem. A iniciativa faz parte do projeto Recicla Cidade e é promovida pela ONG Espaço Urbano, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A ação prevê premiação para os três primeiros colocados.





Para participar é preciso ter entre 16 e 21 anos e formar uma equipe de 10 pessoas. Todos os interessados devem ter acesso ao aplicativo WhatsApp e perfis ativos individuais em ao menos três redes sociais, entre Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. O uso das plataformas é obrigatório porque muitas etapas da competição deverão ser promovidas ou comprovadas por meios virtuais. As inscrições podem ser feitas no formulário on-line (bit.ly/recicla-game), preenchendo-o uma única vez com a informação de cada participante. No caso de menores de idade, é necessário o cadastro do seu responsável legal.

Com isso, as equipes receberão um kit “Recicla Game”, que as auxiliarão na competição. Cada uma terá uma lista de ecodesafios e jogos diários, semanais e mensais a serem cumpridos, sempre com temáticas como preservação ambiental e sustentabilidade. Serão ações como, por exemplo, a coleta de embalagens Longa Vida, atividades em redes sociais estimulando a reciclagem, entre outras. Em paralelo, uma equipe da organização do evento acompanhará o progresso de todos os participantes pelas redes sociais.

A iniciativa contempla cidadãos das 12 cidades que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Ao final do “Recicla Game”, em dezembro, as três equipes da região com mais pontos receberão premiação em dinheiro, de acordo com sua classificação geral. O regulamento completo está disponível no site (bit.ly/regras-recicla-game).

O titular da pasta de Meio Ambiente suzanense, André Chiang, destacou a importância deste tipo de iniciativa, que mobiliza a população para se integrar e compartilhar práticas sustentáveis, em especial o público jovem. “O ‘Recicla Game’ promoverá um grande engajamento dos adolescentes no entendimento e valorização dos processos da coleta seletiva. É um trabalho contínuo de preservação ao meio ambiente e, além disso, a atividade representa o sustento de diversas famílias cooperadas da cidade. Com presença ativa nas redes sociais, a iniciativa tem tudo para fortalecer o alcance da reciclagem e contribuir para o meio ambiente de todo o Alto Tietê”, concluiu.