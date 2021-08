O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira (9) ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a medida provisória do novo Bolsa Família. O novo programa se chamará Auxílio Brasil.





Bolsonaro estava acompanhado dos ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil), João Roma (Cidadania) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria Geral da Presidência).

O valor do Auxílio Brasil ainda não foi definido, o novo valor deve ser estabelecido nos próximos meses. Segundo Bolsonaro, o valor deve ser no mínimo 50% maior que o valor atual do Bolsa Família, que possui o valor médio de R$ 189.