Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados na última sexta-feira (6), já foram notificados 497 casos da variante Delta do coronavírus, identificada no Brasil pela primeira vez em maio, no Maranhão. Segundo o ministério, dos quase 500 casos, 25 resultaram em óbito.





A variante já foi registrada em 12 estados e no Distrito Federal. Esta variante já se mostrou mais transmissível e se tornou um grande problema em vários outros países.

Desde a última atualização dos casos, o Rio de Janeiro contava com o maior número de contaminados, sendo 203 casos confirmados. Logo em seguida temos São Paulo com 85, Distrito Federal com 75, Paraná com 54 e Rio Grande do Sul com 45. Outros estados com infectados registram menos de dez casos.

Ceará, Minas Gerais e Pernambuco registraram quatro casos. Maranhão e Santa Catarina somam sete casos, sendo seis deles identificados no navio em que viajava um tripulante contaminado que atracou no estado em maio. Em Goiás são oito infectados e no Pará um. Dos 25 óbitos registrados, 18 foram no Paraná, quatro no Rio de Janeiro, dois no Distrito Federal e um no Maranhão.