Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos inicia a vacinação das pessoas com 21 anos ou mais contra a Covid-19. Seguindo o calendário de imunização, na quarta-feira (11), a vacinação irá contemplar os 20+ e quinta e sexta-feira (12 e 13), será liberada a faixa dos 19+. A cidade mantém 8 polos de vacinação e exige que o munícipe leve documento de identidade e comprovante de endereço.





Quem for tomar a vacina pode procurar as seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone, com atendimento das 8 até às 15 horas. O “Corujão da Vacinação” segue com atendimento das 8 às 20 horas na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro.

No próximo sábado (14), Ferraz de Vasconcelos irá encerrar o calendário de vacinação da primeira dose da população adulta contemplando os jovens com 18+. Intitulado Dia V de Vacinação, será feita uma força tarefa das equipes de saúde para atender a este público.

Lembrando que as pessoas que já estão na data correta para tomar a segunda dose, basta procurar um dos locais de vacinação e apresentar a carteirinha de vacinação.

