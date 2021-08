O Ministério da Saúde pôs sob sigilo os documentos da aquisição de vacinas da Covaxin. A negociação vem sendo investigada pela CPI da Covid no Senado após suspeitas de irregularidades. Os documentos foram entregues em julho à comissão parlamentar, porém a pasta restringiu o acesso público em resposta a um pedido feito por meio da Lei de Acesso à Informação em junho. As informações são da revista Crusoé e do GLOBO.





Em 6 de agosto, o Ministério da Saúde disse que o acesso aos documentos se encontra “suspenso e restrito no momento” por ainda estarem em fase “preparatória” que é quando o processo está tramitando no órgão. Contudo, a pasta também anunciou no dia 29 de julho que tinha cancelado o contrato da Covaxin com a Precisa Medicamentos, ex-intermediária da Bharat Biotech no Brasil.



A pasta disse que por ser documento “preparatório”, as informações nele contidas “constituem fundamento de tomada de decisão, podendo sua divulgação prejudicar o andamento”. Ainda segundo o ministério, a suspensão do acesso “não caracteriza sua conclusão e encerramento”.