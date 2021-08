A prefeita Priscila Gambale anunciou nesta segunda-feira, 9, o médico Clécio Francisco Gonçalves como novo secretário municipal de Saúde. Ele é morador de Ferraz de Vasconcelos, possui graduação em medicina e especialização em emergência pela Universidade de São Paulo (USP). Ocupou a coordenação do pronto socorro de clínica médica, UTI e enfermaria covid-19 do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos “Doutor Osíris Florindo Coelho”.





A gestão de Kelly Hungria à frente da pasta foi muito elogiada pela prefeita Priscila Gambale.

“A secretária Kelly desenvolveu um grande trabalho diante da Secretaria e continuará fazendo como diretora, cargo que sempre desempenhou um excelente papel na saúde de Ferraz”, falou a prefeita.

A chefe do Executivo disse que o Dr. Clécio havia sido convidado a assumir a pasta no começo do mandato, que teria aceitado, mas só assumiria após ter cumprido sua missão no atendimento aos pacientes com Covid-19.

“O Dr. Clécio fez um trabalho tão competente que o Hospital Regional foi considerado uma das unidades com menor taxa de mortalidade no Estado. Agora com a baixa dos casos de internação Covid, ele aceitou assumir o comando da Secretaria, não quis deixar os cuidados com seus pacientes antes de ter certeza de que a espera pelas vagas em internações fosse reduzida abaixo de 40%”, esclareceu a prefeita.

Já o Dr. Clécio fez questão de ressaltar a importância da parceria com Kelly Hungria.

“Seremos dois grandes guerreiros à frente da pasta da Saúde ferrazense e tenho certeza de que a força de nossa equipe apenas soma e fortalece nossos projetos e objetivos, e quem ganha com isso é a população”, disse o médico.