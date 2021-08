A Secretaria Municipal de Saúde de Itaquaquecetuba divulgou o cronograma de vacinação contra Covid-19 da população de 21 a 24 anos para esta semana. Será uma idade por dia, sendo que na terça-feira (10) estará disponível para o público de 24 anos, já na quarta (11) para 23 anos, na quinta (12) será a vez de quem tem 22 anos e, na sexta (13), para os jovens de 21 anos.





É preciso preencher o pré-cadastro no vacinaja.sp.gov.br e agendar o horário pelo steam360.com.br para quem prefere tomar a vacina nos postos de saúde. No dia, é necessário apresentar os dois comprovantes, RG, CPF e comprovante de endereço. Para quem vai ao drive-thru na Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) não há necessidade de agendar, basta levar os documentos obrigatórios.

As Unidades Básicas de Saúde do Centro, Caiuby e Jardim Odete continuam em operação até as 19h30 para a vacinação. Antes das 16h, é necessário agendar. Após esse horário, é só comparecer com RG, CPF e comprovante de endereço.

Endereço dos Postos