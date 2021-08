A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos contabiliza 2.137 pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os idosos são a maioria dos que estão em atraso e totalizam 1.060 pessoas. A cidade tem avançado na vacinação e, atualmente, atinge o público mais jovem, porém, a efetividade da imunização só existe com o reforço da vacina.





De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, 100 mil pessoas já foram vacinadas em Ferraz, isso representa 62,8% da população adulta, considerando a estimativa de 169 mil pessoas. O Plano São Paulo prevê o término da campanha no dia 15 de setembro.

É importante frisar que apenas a vacina Janssen é de dose única. Todas as outras precisam de um reforço para sua eficácia. No caso da vacina Astrazeneca/Oxford e Pfizer/ Biontech é preciso um intervalo de 12 semanas. Em relação a Coronavac/Sinovac, o intervalo é de 21 a 28 dias. A data da segunda dose consta na carteira de vacinação.

A orientação do Ministério da Saúde é que a população deve tomar a segunda dose da vacina mesmo se a pessoa estiver fora do prazo recomendado pelo laboratório. A medida é para assegurar a proteção adequada à doença e está na recomendação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Por Jamile Matos