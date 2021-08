A região do CONDEMAT- Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (com exceção de Santa Branca, que pertence a outra região administrativa), recebeu nesta segunda-feira (09) um novo lote com 224.469 vacinas, entre AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. As doses são direcionadas para primeira dose de jovens de 18 a 24 anos e para segunda dose de funcionários do transporte público e pessoas de 45 a 49 anos, que têm comorbidades e/ou recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC).





Desde o início da campanha de vacinação, a região já recebeu 2.766.160 doses de imunizantes.

Confira o quantitativo por município: (D2 AstraZeneca – Transportes, comorbidades e BPC/ D1 CoronaVac – 18 a 24 anos / D1 Pfizer – 18 a 24 anos)