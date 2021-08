A Prefeitura de Suzano e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estão com inscrições abertas para mais uma capacitação on-line gratuita voltada para os empreendedores da cidade. A nova modalidade tem como objetivo instruir os participantes sobre as melhores maneiras de atuar nos meios digitais e valorizar as suas empresas. Serão dois encontros ao vivo na quarta e na quinta-feira (11 e 12/08), das 19 às 22 horas.





O evento “II Imersão Digital” tem a proposta de discutir sobre a produção de fotos e vídeos para as redes sociais, além de considerar as diversas técnicas de divulgação e engajamento, para impulsionar a marca e atrair a atenção do público. Os interessados podem garantir sua vaga por meio do link (bit.ly/imersaodigitalii) até o dia 11 de agosto (quarta-feira) às 17 horas. No total, são 500 vagas disponíveis para todo o Alto Tietê.

Além de profissionais do órgão, especialistas no assunto também serão convidados a compartilhar suas experiências e técnicas com o público, trazendo dicas e métodos de posicionamento nas mídias sociais para aplicação imediata, visando melhores resultados profissionais e maior adesão do público. Serão palestras intensivas, com conteúdo objetivo e prático para rápida transformação da atuação empresarial, considerando as novas tendências do mercado.

De acordo com a gestora de Políticas Públicas do Sebrae, Daniela Lira, esta é a segunda edição do evento, que promete transformar a realidade dos pequenos negócios locais. “A imersão on-line será realizada por meio da plataforma Zoom e contará com uma equipe extremamente competente e experiente de palestrantes, para levar informação de qualidade a todos os empreendedores e entusiastas do Alto Tietê”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou a importância dos empreendedores buscarem qualificação e se capacitarem para os novos hábitos de consumo. “A presença do mundo dos negócios nos meios digitais já é uma realidade há anos e segue cada vez mais forte. Portanto, as empresas e os empreendedores suzanenses precisam estar preparados para lidar com estas novas ferramentas. É uma oportunidade única e imperdível, que tem grande potencial de alavancar vendas e a visibilidade entre os consumidores”, concluiu.