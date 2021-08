A Caixa Econômica Federal (Caixa) libera nesta quarta-feira (11) os saques e transferências da quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e que são nascidos em julho, que receberam esta parcela no dia 24 de julho.





O pagamento da quarta parcela se encerrou em 30 de julho, tanto para os beneficiários do Bolsa Família, quanto para aqueles que não fazem parte do programa.

Os beneficiários podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site https://auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br