A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos realizará neste sábado (14) o “Dia V de Vacinação” contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. Serão disponibilizados quatro polos com atendimento das 8 às 15 horas. Os adultos que ainda não tomaram a primeira dose e quem precisa retornar para o reforço também podem se vacinar.





Estarão em funcionamento as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Yone, Margarida e Santo Antônio e a Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Centro. A Prefeitura reforça que as pessoas precisam levar documento de identidade e comprovante de endereço.

O Dia V irá contemplar o público mais jovem, a última faixa etária da campanha de imunização dos adultos, e também vai atender as pessoas que trabalham durante a semana e ainda não conseguiram colocar a carteirinha em dia. A cidade iniciou a vacinação em 21 de janeiro e já superou os 60% da população imunizada contra a Covid-19. No entanto, mais de duas mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose.

A prefeita Priscila Gambale pede a participação de todos. “Estamos vencendo a luta contra a Covid-19 mas ainda não acabou. Precisamos proteger as nossas crianças, que serão as próximas a serem imunizadas. Até lá, pedimos a colaboração de todos com os protocolos sanitários, uso de máscaras, álcool em gel e evitar aglomerações”.

Por Sandra Paulino