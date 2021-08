O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na última terça-feira (10/08) com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, e recebeu a confirmação da análise de abertura do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano para o atendimento de cirurgias eletivas. O encontro ocorreu durante evento da faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que também foi prestigiado pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

De acordo com o representante estadual, a possibilidade tem sido analisada diante dos reflexos deixados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) à saúde pública de São Paulo. “Agora, com o avanço na vacinação, estamos conseguindo reduzir os índices de internações e óbitos causados pela Covid-19, mas temos outras demandas represadas. Entre elas, está o atendimento às cirurgias e exames. Temos um olhar especial para Suzano, como forma de retribuir todo o carinho e proteção à vida que o município promoveu neste período”, afirmou Gorinchteyn.

O secretário ainda parabenizou a Saúde suzanense na condução da pandemia, sobretudo durante os picos de crise deste primeiro semestre. “Quero agradecer nosso grande prefeito Ashiuchi e todos os prefeitos e secretários do Alto Tietê que enfrentaram a pandemia de maneira honrosa e rápida, especialmente nessa segunda onda. Se não fosse isso, um número muito maior de mortos teríamos tido”, disse.

Para o prefeito Ashiuchi, o aceno estadual pode ser considerado positivo não só para Suzano, mas para todas as demais cidades. “O HC de Suzano é um verdadeiro complexo de Saúde que vem se destacando em toda a região como referência de atendimento, acolhendo pacientes de todo o Estado, por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross). Esperamos ansiosos por essa possível abertura. Com certeza vai beneficiar muitos paulistas e trazer fluidez às cirurgias e exames”, reforçou.

Já o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, lembrou que a estrutura está apta ao atendimento, conforme recente fiscalização estrutural e técnica que teve por objetivo a renovação da licença anual da unidade de alta complexidade, localizada no bairro Vila Amorim, na região central da cidade. “No mês passado, nossa Vigilância Sanitária realizou a uma vistoria nas instalações do hospital, que conta com um Centro de Diagnóstico por Imagem e equipamentos de ponta para auxiliar centenas de pacientes em tratamento na unidade. Sem dúvidas, a abertura do HC representaria um avanço grandioso à região. Seguimos firmes nesse propósito e lutando por cada vez mais investimentos na Saúde”, finalizou.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano