A subseção suzanense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou na noite da última quarta-feira (11/08) a primeira solenidade de entrega de carteiras desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Na ocasião, 40 novos advogados foram habilitados na cidade. O evento, sediado no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, seguiu todos os protocolos sanitários estipulados pela atual fase do Plano São Paulo e marca o retorno gradual de parte das atividades presenciais promovidas pela unidade.

A cerimônia liderada pelo presidente da subseção, Dr. Wellington da Silva Santos, oficializou a entrega de carteiras dos novos advogados, sendo que parte do grupo aguardava por este momento desde o ano passado. “Eles foram aprovados nos exames da OAB, mas devido à pandemia, assinaram um termo de responsabilidade para poder advogar neste período. Agora, finalmente pudemos concretizar a entrega da brochura, da habilitação profissional e realizar o juramento”.

O presidente também comentou sobre a importância deste momento na trajetória profissional. “Por ser um ato muito pessoal, buscamos fazer um evento presencial para também prestigiar a família. Com o avanço da vacinação e consequente queda nos índices de contaminação e óbitos da Covid-19, pudemos fazer a solenidade observando todos os regramentos sanitários e, assim, abrilhantar a advocacia suzanense”, reforçou.

Ao todo, foram 40 novos profissionais habilitados na cidade. Entre eles, a advogada Carolina Takemi Umebayashi. “Receber a carteira da OAB é uma grande conquista porque é o símbolo da Justiça. A cerimônia foi muito emocionante para todos os participantes, principalmente para os pais e demais familiares, que acompanharam de perto a luta de cada estudante de Direito para chegar até aqui”, comentou.

Além da entrega de carteiras, a solenidade também homenageou grandes nomes da OAB Suzano, entre eles os advogados José Luiz Berber Munhoz, Celestino Giannini, José Raimundo Araújo Diniz, Regina Massarin, Leonardo Yamada, Luiz Carlos Prado, Nelma De Ré, Wanda Aparecida De Lima Franco. “Dia 11 de agosto é o Dia do Advogado e nada mais justo do que essa homenagem, ainda mais diante da pandemia. Desta vez conseguimos matar as saudades e sentir o calor humano, que é insubstituível”, pontuou o presidente.

Apesar dos desafios da Covid-19, a OAB Suzano promete uma retomada gradual de parte das atividades presenciais promovidas pela subseção. “A advocacia é um serviço indispensável para a manutenção da Justiça. Por isso, em momento algum ficamos inertes na pandemia, seguindo à frente de diversas atividades necessárias para o cidadão e para a democracia. Vamos retomar, muito em breve, eventos e cursos presenciais. Por ora, fica o convite para o curso on-line ‘Penhora e Expropriação Patrimonial’, promovido em parceria com a Escola Superior da Advocacia (ESA), que se inicia no próximo dia 17. Tudo isso em comemoração ao nosso Mês do Advogado”, finalizou.

A cerimônia de entrega de carteiras da OAB Suzano ainda foi prestigiada por toda diretoria da subseção, contando com o vice-presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, o secretário-geral Edilson Ferraz da Silva, a tesoureira Dra. Fernanda dos Santos Siqueira e a secretária-adjunta Dra. Maria Aparecida Mesquita. Além disso, também marcaram presença o presidente da OAB Itaquaquecetuba, Dr. Jairo Saturnino Mendes, o representante da Faculdade Unida de Suzano, Dr. Vagner Ferreira, e o chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva.