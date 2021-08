As obras da unidade do Poupatempo na cidade de Ferraz de Vasconcelos entram em reta final para a entrega do equipamento. Em breve, o serviço de atendimento estará à disposição da população.

O Programa Poupatempo foi implantado no Estado de São Paulo em 1997, sendo o bairro da Sé, região central, o local escolhido para a sua primeira unidade. Hoje o equipamento mais bem avaliado pela população (mais de 90% de satisfação) possui 82 postos de atendimento e, em breve, o povo ferrazense contará com a instalação desse grande serviço.

O prédio construído em Ferraz contará com um boulevard para receber os cidadãos que procurarem o serviço, além de uma estrutura segura, eficiente e moderna.

A nova unidade prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento no equipamento. Desta forma, as Ciretrans serão transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local.

Vale salientar que além do Detran-SP, outros serviços serão oferecidos, como o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e taxas cobradas pelas prefeituras, facilitando assim a vida do munícipe que poderá se deslocar menos para cumprir com suas obrigações.

De acordo com a prefeita Priscila Gambale, o equipamento irá auxiliar a vida dos usuários e trará benefícios para à população. “O Poupatempo em Ferraz terá um impacto positivo para os munícipes e aos moradores das cidades circunvizinhas que não possuem o equipamento. Fico feliz por mais esta conquista e, em breve, muitas outras serão anunciadas”, comemorou a chefe do Executivo.

O Poupatempo de Ferraz de Vasconcelos será instalado nas dependências do supermercado Veran, situado na rua Tito Temporim, no bairro Temporim.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom Ferraz.