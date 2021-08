Projeto prevê revitalização de guias e sarjetas, além da implantação do calçamento, rede coletora de águas pluviais, quadra esportiva e academia ao ar livre

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Planejamento, Orçamento e Habitação de Interesse Social, iniciou a obra de revitalização da avenida Três Pontes e da rua Antônio Barreto, no Jardim Picosse, próximo ao limite com o município de Ferraz de Vasconcelos. A previsão de conclusão da que está orçada em R$ 247.469,36, é dezembro deste ano.

Na manhã desta quarta-feira (11/08), a prefeita Marcia Bin, acompanhada pelo secretário da pasta, Ricardo Leão, estiveram no local para acompanhar o andamento dos serviços. “É uma obra importante e que tem como finalidade melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Solicitei ao secretário para que dê total atenção aos serviços que vão ao encontro dos anseios dos moradores”, afirmou a chefe do Poder Executivo.

A referida obra prevê a revitalização das guias e sarjetas da avenida Três Pontes e da rua Antônio Barreto, além da implantação de calçadas, rede coletora de águas pluviais, e a construção da quadra poliesportiva e academia ao ar livre. “Desde o início da sua gestão, a prefeita tem demonstrado total interesse na realização desta obra, pelo fato de saber das necessidades dos moradores que estão situados próximos ao limite com Ferraz de Vasconcelos”, afirmou Ricardo Leão.

De acordo com a prefeita, desde o início do ano a administração municipal tem realizado um trabalho de reequilíbrio financeiro do município com o objetivo de readequar a cidade a sua nova realidade, após a queda de arrecadação. “O trabalho para recolocar Poá no caminho do desenvolvimento passa, necessariamente, pela reorganização financeira da cidade. Após meses de trabalho árduo, estamos iniciando obras importantes como, por exemplo, os serviços de drenagem da avenida João Pekny, no Jardim Itamarati, e na Vila Lúcia, bem como a revitalização no Jardim Picosse. Essas ações demonstram que estamos no caminho certo para promover todas as melhorias que queremos para o município”, finalizou.

