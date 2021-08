O entrevistado do Bom Dia Cenário desta quinta-feira (12) foi o secretário de transportes e mobilidade urbana de Suzano (SP), Claudinei Gallo, que pôde comentar recentes conquistas e trabalhos realizados na cidade de Suzano.

Além de comentar as recentes ações de sua pasta, que estão reduzindo em até 50% o número de mortes em acidentes de trânsito na cidade, ele comentou a questão do transporte público de Ferraz de Vasconcelos em relação ao de Suzano e falou sobre o trabalho do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Confira a entrevista na íntegra clicando no link abaixo.

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/1254580784993689