Termina na próxima segunda-feira (16), ao meio-dia, o período de inscrições do processo seletivo de estágio na Prefeitura de Itaquaquecetuba. Ao todo, são 316 vagas para 16 cursos de nível superior e ensino médio. As inscrições são gratuitas e realizadas por meio do portal do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).





As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração (34), Arquitetura e Urbanismo (4), Ciências Biológicas (1), Ciências Contábeis (17), Direito (51), Educação Física (7), Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (3), Engenharia Elétrica (2), Geologia (1), Serviço Social (11), Tecnologia em Gestão Ambiental (1), Tecnologia em Gestão Pública (6), Pedagogia (120), Psicologia (10) e Turismo (2), além das vagas para ensino médio (45).

Para participar da seleção, é necessário ter idade mínima de 16 anos e, no caso das vagas para ensino médio, máxima de 24 anos. Conhecimentos em internet, softwares de textos, planilhas e apresentações também são requisitos básicos. A carga horária do estágio é de seis horas diárias com bolsa auxílio de R$ 631,20 e vale transporte de R$ 248,50.

O questionário para a análise curricular será recebido somente online pelo site ciee.org.br. O candidato receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso. Dúvidas sobre o acesso ou referente ao processo devem ser encaminhadas para o e-mail eucandidatosp@ciee.ong.br.

“Com esse processo seletivo, vamos dar a oportunidade para que nossos jovens possam se desenvolver em suas futuras profissões e para que aumentem as chances de ingressar no mercado de trabalho”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

O edital do processo seletivo está disponível no portal do CIEE e também no Diário Oficial do Município (itaquaquecetuba.sp.gov.br/diario-oficial). A lista de classificação provisória com a relação de candidatos aprovados será divulgada pelo CIEE no dia 23 e a lista definitiva no dia 30 deste mês.