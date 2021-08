Com o objetivo de promover a inclusão social e escolar de estudantes com deficiência auditiva, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, está promovendo o curso gratuito de formação básica em Libras (Língua Brasileira de Sinais). A ação é destinada aos profissionais da rede municipal de ensino, alunos surdos, pais ou responsáveis e servidores públicos do município.





As aulas estão sendo realizadas no Anfiteatro do Paço Municipal, na Vila Romanópolis, todas as terças-feiras para professores e gestores, e na quinta para os demais profissionais da educação, divididos em duas turmas, das 18 às 19 horas e 19 às 20 horas. Ao todo, 145 pessoas fazem parte da capacitação.

Para os docentes, o enfoque é na dinâmica e prática de comunicação em sala de aula com os estudantes, visando as questões de aprendizagem. Já para os demais servidores, a abordagem é de comunicação cotidiana. O curso tem duração de três meses e oferecerá aos participantes certificação de 40 horas.

De acordo com a secretária de Educação, Adriane Alcantara, a capacitação em Libras é fundamental e elimina as barreiras de comunicação entre ouvintes e surdos. “O curso é de extrema importância em benefício ao desenvolvimento socioafetivo e cognitivo, promovendo a inclusão social desses alunos. A intenção é ampliar as possibilidades de comunicação dos professores e familiares, pois todos têm o direito de se sentir pertencentes e essa ação é para todos”, destacou a secretária.

Para mais informações sobre o curso, a Secretaria de Educação atende pelo telefone 4674-7902 ou 4674-7906.