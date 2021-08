Para animar os jovens e atrair ainda mais o público para a vacinação contra a Covid-19 que acontece neste sábado (14) a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos organizou o “Dia V de Vacinação”, das 8h às 15h. O público presente será animado pela “VacinaFest” com a presença de Djs e um “robô” que embalarão a aplicação da primeira e segunda doses do imunizante.





Neste dia estarão abertos os seguintes polos de vacinação: as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Yone, Margarida e Santo Antônio. A Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro, também estará em funcionamento e contará com a “VacinaFest”.

A partir do sábado fica liberada a primeira dose para o público 18+, última faixa desta etapa da campanha. No entanto, os adultos que ainda não tiveram tempo de se vacinar podem procurar qualquer uma das unidades citadas com documento de identidade e comprovante de endereço para receber a primeira dose.

Para quem precisa retornar, a Secretaria de Saúde orienta a todos os moradores verificarem na carteirinha de vacinação a data indicada. Para estes casos, basta o documento de identidade e a carteirinha. O governo do Estado salienta que a segunda dose reforça a ação da vacina e pede que os faltosos compareçam. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Ferraz de Vasconcelos, mais de duas mil pessoas estão nestas condições.

Vale frisar que grávidas e puérperas devem procurar exclusivamente o polo de vacinação da Igreja Nossa Senhora da Paz.