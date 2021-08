A jovem skatista Rayssa Leal venceu na última quinta-feira o prêmio de “Espírito Olímpico”, oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional. A brasileira foi eleita por meio de voto popular pela simpatia e alegria com o ouro da japonesa Momiji Nishya. O prêmio vem junto com US$ 50 mil para ajudar alguma instituição social.





A instituição social escolhida por Rayssa foi a ONG Social Skate que fica na cidade de Poá (SP), a ONG atua há 10 anos e atende cerca de 110 crianças no município.

“A criança para participar do nosso projeto ela não necessariamente tem que ter o skate, capacete, nem o calçado. A ONG trabalha para conseguir ter disponível esse tipo de material. Também há a preocupação de sempre ter instrutores, desde os formados, passando pelos skatistas e até mesmo alunos da ONG que já são instrutores”, explica Sandro Testinha, um dos fundadores da Social Skate.

“Para quem já faz tanto com pouco ou quase nada, poder receber uma ajuda… A gente está muito feliz! Porque chegou o momento de uma criança olhar para um projeto que atende outras crianças. É uma mágica, não poderia ser outra, senão uma pessoa que recebe o apelido de fada”, finalizou Testinha.