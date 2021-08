A Guerra no Afeganistão foi o conflito encabeçado pelos Estados Unidos no Oriente Médio após os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. Após quase duas décadas de disputas, os EUA anunciaram a retirada das tropas do país e o grupo extremista islâmico Talibã retomou o poder em Cabul, capital do país, neste domingo (15).



Abaixo, em 8 pontos, entenda o que foi a guerra do Afeganistão e quais foram as principais consequências.

O que foi a guerra e por que ela ocorreu?



Em 11 de setembro de 2001, uma série de ataques nos EUA mataram quase 3 mil pessoas. Osama bin Laden, o chefe do grupo extremista Al-Qaeda, foi identificado como responsável pelos atentados.



Na época, o Talibã detinha o controle sobre o Afeganistão e tinha alianças com grupos terroristas, como a própria Al-Qaeda. Além disso, havia suspeita de que Bin Laden estivesse em território afegão, acobertado pelos extremistas, que se recusavam a entregá-lo para o governo americano.



Por isso, um mês depois dos atentados de 11 de setembro, os EUA lançaram ataques aéreos contra o país.

Quem são os participantes?

Além dos EUA, outras nações entraram na guerra em apoio aos americanos – como a França, a Alemanha e o Reino Unido –, e o Talibã perdeu terreno. A coalizão conseguiu estabelecer, em Cabul, um governo apoiado pelo Ocidente.

Mas o grupo não desapareceu por completo. O Talibã seguiu com ataques, atentados e expandiu sua influência política. Com a ajuda de soldados afegãos, as forças internacionais tentavam conter o grupo.

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) atuaram por duas décadas para proteger seus aliados, mas começaram sua retirada em maio de 2021. Quem ganhou?

Ao ocupar o palácio presidencial do Afeganistão em 15 de agosto, os talibãs afirmaram “nós ganhamos a guerra, os EUA perderam”.

Os americanos, no entanto, alegam que a missão foi “um sucesso” por ter conseguido encontrar e matar o líder da Al-Qaeda, Bin Laden.

No entanto, a operação batizada “Liberdade Permanente” não parece ter garantido a manutenção das liberdades individuais, um dos temores principais com a volta do Talibã ao poder.

A retomada do poder pelo grupo extremista escalou rapidamente desde a saída dos americanos da base aérea de Bagram, principal instalação militar no Afeganistão, no início de julho.

Com o espaço devolvido para o controle do governo afegão, se deu o fim “na prática” da presença americana no país – ainda que algumas tropas seguissem em Cabul.

Essa abertura americana foi um sinal vermelho para que os talibãs avançassem, em menos de dois meses, e tomassem o poder das principais cidades do país, incluindo a capital. Quantos morreram?

Uma pesquisa da Universidade Brown, nos EUA, divulgada pela rede BBC estima em mais de 242 mil as vidas perdidas durante o conflito – entre civis, militares e insurgentes.

Mais de 2,3 mil militares americanos foram mortos e mais de 20 mil foram feridos. Mais de 450 britânicos foram mortos, assim como centenas de soldados de outras nacionalidades.

No dia do cerco a Cabul, imagens semelhantes foram registradas, quando um helicóptero militar americano sobrevoou a capital afegã em direção ao aeroporto internacional.

Blinken afirma que os EUA tiveram sucesso na missão no Afeganistão por ter conseguido encontrar e matar o líder da al-Qaeda Osama Bin Laden.

Em Saigon, os americanos deixaram o país sob a derrota do exército vietnamita o que levou a reunificação do país sob um governo comunista após dez anos de conflitos. Porque mesmo após 20 anos, o Talibã venceu?

Desde a criação, o objetivo do Talibã era impor uma lei islâmica, que os integrantes interpretavam de sua maneira, no país. O Talibã conseguiu esse objetivo rapidamente: em 1996, eles capturaram Cabul.

Formado em 1994 por ex-guerrilheiros conhecidos como mujahidin, que tinham participado do confronto com forças soviéticas no país – inclusive com o apoio dos Estados Unidos –, o grupo extremista se reergueu financeiramente ao longo destes 20 anos, com base em atividades ilícitas e se tornando o mais poderoso empreendimento do Afeganistão.

De acordo com um relatório confidencial da Otan obtido no ano passado pela Radio Free Europe/Radio Liberty, o orçamento do grupo para o exercício de 2019-20 foi de US $1,6 bilhão (R$ 8,4 bilhões na cotação atual), proveniente de fontes diversas, a grande maioria ilícita.

Listado em 2016 pela Forbes como o quinto mais rico entre dez organizações consideradas terroristas, com faturamento de US $400 milhões, o grupo quadruplicou em cinco anos seu patrimônio.

Seus negócios prosperam, oriundos sobretudo do tráfico de drogas, de extorsão e cobrança de impostos de fazendeiros de papoula, da mineração e de doações de fundos de caridade, especialmente de países do Golfo.

Ainda assim, conforme constata o informe confidencial, o grupo busca a independência financeira que lhe permita autofinanciar a insurgência “sem a necessidade de apoio de governos ou de cidadãos de outros países.”

O poder do Talibã contrasta com o debilitado governo afegão, corrupto, dividido e dependente de forças estrangeiras.

Segundo o analista politico Oliver Stuenkel, é improvável que o grupo extremista se aproxime dos EUA ou de organismos internacionais. Por que os EUA saíram se o Talibã não foi derrotado?

Após a morte de Bin Laden, ainda no governo de Barack Obama, alguns prazos foram estipulados para a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão.

A princípio, até janeiro de 2017, data da troca de presidentes nos Estados Unidos, o país não teria mais soldados em território afegão. Contudo, na época, Obama declarou que o Afeganistão não estava pronto ainda para a retirada completa das tropas e apenas reduziu o contingente para 9 mil militares.

Sob o governo de Donald Trump, os americanos e o Talibã assinaram em fevereiro de 2020 um acordo que previa a retirada completa, em 14 meses, das tropas americanas e da Otan do território afegão.

A retirada das tropas americanas do Afeganistão dependia do cumprimento, pelo Talibã, de compromissos previstos no acordo – como não permitir que a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere em áreas controladas por ele.

Os talibãs também se comprometeram a não enfrentar tropas estrangeiras, mas seguiu com ações contra o exército afegão durante este período.

Em entrevista ao podcast O Assunto, a jornalista Adriana Carranca avalia que os EUA não conseguiram conquistar a população jovem do Afeganistão.

A autora do livro “O Afeganistão depois do Talibã”, disse também que a situação de vulnerabilidade das mulheres sob um regime extremista é uma preocupação e gera pânico. Os custos da guerra para os EUA

A guerra do Afeganistão custou aos cofres públicos dos EUA um valor estimado em cerca de US$ 2 trilhões, segundo a agência Associated Press. Uma despesa difícil de justificar frente a opinião pública dos americanos.

O dinheiro foi destinado para compra de equipamentos, e a manutenção das tropas no exterior. Além disso, os EUA investiram cerca de US$ 83 bilhões no exército afegão

No entanto, os valores teriam sido mal investidos, isso porque os americanos não levaram em consideração problemas locais, como a alta taxa de analfabetismo e a falta de energia elétrica, o que dificultava o uso de aparelhos altamente tecnológicos pelo exército afegão.

Além disso, os EUA ainda precisaram desembolsar cerca de US$ 2 trilhões para despesas com a saúde de soldados feridos, amputados e também com a repatriação e enterro dos mortos em combate.

Fonte: G1