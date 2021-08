A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos aderiu ao Plano de Flexibilização do Estado de São Paulo, permitindo a ocupação de 100% da capacidade dos estabelecimentos, desde que seja mantido o distanciamento de 1 metro entre os clientes e entre os funcionários.





A flexibilização foi permitida pelo decreto 6.442, de 16 de agosto, as novas medidas foram tomadas pelo governo de SP considerando o avanço da vacinação contra o Covid-19. Porém, para que a flexibilização ocorra, é necessário que se mantenha o uso de máscaras, disponibilização do álcool em gel 70% e aferição de temperatura na entrada do estabelecimento. Aglomerações continuam proibidas.

A Guarda Civil Municipal (GCM) continuará a realizar fiscalizações, além de outros órgãos que também estão agindo.

“Os comerciantes e empreendedores poderão ampliar o atendimento ao público, mas seguindo os protocolos de higiene. A pandemia não acabou. Estamos avançando e, em breve, a imunização vai chegar aos adolescentes, mas precisamos ter cuidado e estar alerta para não espalhar ainda mais o vírus”, disse a prefeita Priscila Gambale.

O decreto municipal passa a valer a partir desta terça-feira (17).

Mudanças:

Autorizada ocupação de 100% desde que seja respeitada a distância de 1 metro entre clientes e funcionários.

Permanece: