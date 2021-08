Os jovens com 17 anos sem comorbidades começam a ser imunizados contra a Covid-19, nesta quarta-feira (18/08), em Poá. Já na quinta-feira (19/08), a Campanha de Vacinação poaense inicia a imunização dos jovens 16+. A cidade é a mais avançada na região do Alto Tietê, em relação ao cronograma do Governo do Estado e já vacinou 66,8% da população geral com ao menos uma dose da vacina e 27,3% com as duas doses contra a doença.





O município conta com seis postos de vacinação para atender a demanda do público jovem. “Ampliamos os locais de imunização justamente para facilitar o acesso deste público à vacina. Nesta semana, imunizamos os jovens 12+ com comorbidades e, agora, vamos atender os jovens sem comorbidades”, destacou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

Para receber a aplicação da vacina, os jovens devem estar munidos com documento com foto, CPF, comprovante de endereço de Poá, termo de autorização devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis ou acompanhado pelos mesmos. “O termo de autorização é uma solicitação feita pelo Governo do Estado e que estamos aderindo a partir desta quarta-feira (18/08)”, afirmou o diretor.

Segundo os dados divulgados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, nesta terça-feira (17/08), o município de Poá já realizou 107.946 mil aplicações, sendo 75.186 da 1ª dose, 29.812 da 2ª dose e 2.948 de dose única.

A vacinação em Poá é realizada de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro), bem como nas UBS José Pereta (rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, 270, Vila Pereta), Centro de Saúde (CS) II Farid Domingues (avenida Padre Anchieta, 146, Centro), UBS Tito Fuga (rua Maria Helena, 159, Calmon Viana), UBS Doutor Cypriano Monaco (rua Esperidião Hoffer, 223, Jardim Nova Poá) e UBS Wellington Lopes (rua Esmeralda, 88, Jardim América), das 9 às 14h30. Vale lembrar que o Reino da Garotada não está sendo mais utilizado como ponto de vacinação.