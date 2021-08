O mês de agosto traz junto com ele um marco na história da Sicredi Progresso PR/SP. A Cooperativa completa 40 anos de fundação e relembra uma história que se mede com números, mas que só explica com sentimentos. São quatro décadas presente na vida de seus associados, transformando pessoas, negócios e comunidades. No Alto Tietê, a cooperativa atua desde 2016 com a inauguração da unidade de Mogi das Cruzes e atualmente já conta com seis agências espalhadas pela região, com previsão de inauguração ainda este ano de uma nova unidade em Biritiba Mirim.









Mas, nessa história de tantos pertencimentos, falar dessa instituição financeira cooperativa requer voltar no tempo, na lembrança da sua fundação em 30 de agosto de 1981. Lá estavam 23 agricultores. Unidos e com muita perseverança eles queriam um futuro melhor.

O negócio ganhou força com a chegada de mais pessoas. Com sua essência pautada no homem do campo, a cooperativa de crédito cresceu e tem um importante marco em 2006, quando o Banco Central autorizou a ‘livre admissão’. Isso a permitiu estar aberta para receber novos perfis de associados, podendo admitir tanto pessoas físicas quanto jurídicas, independente de ligação com o setor agrícola. Assim novos perfis se tornaram associados, todos unidos a um único propósito: o cooperativismo.

Hoje a Sicredi Progresso PR/SP conta com 50 mil associados que encontram nesse sistema cooperativo soluções financeiras inteligentes, adequadas e justas. Atualmente o Sicredi oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros e busca aprimorar diariamente a aproximação e valorização das pessoas. Seus associados são os verdadeiros donos do negócio.

O presidente da instituição, Cirio Kunzler, diz que a proximidade com o associado e a comunidade são fatores intrínsecos na trajetória dos 40 anos. “Temos uma história de muitos desafios, mas, sobretudo, digo que fomos persistentes. Ver onde chegamos nos prova que o cooperativismo e a solidariedade têm sido nossos diferenciais. Que possamos seguir nosso legado junto a Sicredi Progresso sempre com humildade e atendendo a todos da melhor forma: com justiça e igualdade. Estou orgulhoso de chegarmos a essa data tão especial, com a Cooperativa cada vez mais forte e atuante e firmes no nosso propósito”, enaltece.

Os valores da cooperação estão respaldados em programas e projetos de responsabilidade social que a Sicredi Progresso desenvolve junto aos associados e comunidades. Além disso, a valorização seu capital humano, através dos mais de 300 colaboradores, é um forte compromisso da Cooperativa, pois acredita que são as pessoas que fazem a diferença no atendimento e nas relações no dia a dia.

Novos capítulos

Os passos para o futuro reservam a Sicredi Progresso ainda mais crescimento, ampliação na área de atuação e novas agências, tudo aliado a um planejamento estratégico bem definido e a um propósito de levar soluções através de produtos e serviços financeiros adequados aos associados, de um jeito simples e próximo.

O diretor executivo, Inacio Cattani, reforça projetos que devem acontecer ainda em 2021. “Vamos inaugurar mais três agências esse ano: uma em Biritiba-Mirim – SP e duas em Toledo-PR, sendo uma no Jardim Panorama e outra no Jardim Porto Alegre. Digo que esses 40 anos são só o começo da nossa jornada. Nosso desejo é continuar crescendo porque o nosso progresso transforma vidas e comunidades”.

Comemoração

Para celebrar a passagem dos 40 anos, uma campanha institucional está sendo veiculada desde março desse ano com o tema ‘Nosso movimento transforma’. Por meio dela, tem-se evidenciado diversas informações sobre como a Sicredi Progresso impacta positivamente a vida das pessoas na sua área de ação. Além da campanha, no dia 30 de agosto, acontece uma comemoração junto aos colaboradores, associados, parceiros e a comunidade, nas agências. Todas as atividades seguem as regras de prevenção à Covid-19.

Relembrando o passado

O início de tudo foi através de 23 agricultores que procuravam desenvolver suas pequenas propriedades e resolver seus problemas financeiros. Unidos para compartilhar seus problemas comuns, criaram a Credipagro, nas dependências da extinta Coopagro, em 30 de agosto de 1981. A Sicredi Progresso PR/SP foi a primeira filiada do Sistema Sicredi a entrar em atuação no Paraná e teve como sócios fundadores: Alfredo Lang; Arnaldo Escher; Atílio Maróstica; Belmiro Alfredo Marx; Cláudio Silvestre Strieder; Frederico Lorenzoni; Inelmo João Kolling; João Luiz Schutz; José Elias Conti; Lodovino Roque Grespan; Lotário Richter; Luiz Retore; Nelson Copetti; Ney Nicolau Zillmer; Olívio Alfredo Wilhelms; Olívio Michelon; Osmar Cerutti; Renato Ernesto Reimann; Rudi Henrique Wendpap; Sérgio Canan; Thadeu Ciupak; Valter Feil; Werner Zielasko.

Sobre o Sicredi

Com 40 anos de atuação a Sicredi Progresso PR/SP está presente na vida de aproximadamente 50 mil associados. Nossa história, construída na essência da cooperação, nos permite ter atualmente 18 agências distribuídas na área de ação nos estados do Paraná e São Paulo. Destas, 12 estão no Paraná, nos municípios de Toledo, Nova Santa Rosa, Tupãssi, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste; E as outras 6, em São Paulo nos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Guararema, Ferraz de Vasconcelos e Poá. Nosso capital humano conta mais de 300 colaboradores focados nos valores do cooperativismo e na oferta de produtos e serviços financeiros adequados aos associados, de um jeito simples e próximo. O Sicredi Progresso integra o Sistema Sicredi que hoje está presente em 24 estados e no Distrito Federal.