Quem quer parar de fumar sabe da dificuldade de pôr um fim a esse vício. Para ajudar essas pessoas, a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos oferece tratamento completo, sem necessidade de encaminhamento médico, para homens e mulheres maiores de 18 anos moradores ou trabalhadores da cidade. O atendimento é feito por meio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e das seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): CDHU, Mário Squizato (Nações), Santo Antônio e Mário Margarida (CSII). Nesta quarta-feira (18), mais um grupo composto por 20 pessoas iniciou o programa que tem duração de 15 meses.





O tratamento oferecido na cidade é uma parceria entre o governo do Estado e o Instituto Nacional do Câncer (Inca). A coordenadora do projeto, Marcia Eleodório, explica que já existe um entendimento científico sobre a incidência de doenças decorrentes do uso do tabaco. “Isso é um problema de saúde pública e é uma doença evitável”, destacou.

Qualquer pessoa que tenha o desejo de parar de fumar pode procurar uma das unidades para iniciar o programa. O protocolo de tratamento prevê cuidar do indivíduo abordando os três pilares: biológico, psicológico e social. “Nós abordamos todos esses aspectos. Sabemos que existe uma relação cultural nesse hábito, além de estar atrelado outras situações como medo e ansiedade”, explicou Márcia.

O grupo é acompanhado por uma equipe multidisciplinar composta por uma médica, assistente social e enfermeira. Quando o paciente já manifesta algum sintoma em consequência do uso do cigarro, ele já recebe os encaminhamentos para realização de exames.

O programa de tratamento leva 15 meses. No primeiro mês são feitas quatro sessões semanais que formam a base, chamado de estrutural, na qual se espera que o paciente já deixe de fumar. No segundo e terceiro mês, são realizadas sessões quinzenais e, depois o acompanhamento é feito mensalmente.

Por Sandra Paulino