NUNCA É TARDE

Parece que o deputado estadual Rodrigo Gambale anda acompanhado bem, não só o programa Bom dia Cenário, mas também, essa coluna. Digo isso, pois, vocês sabem que ultimamente venho falando muito sobre a sua postura, que até então, ao meu modo de ver, não condiz com o cargo que ele tem. Fiz duras críticas em relação à falta de educação que ele estava tendo com as pessoas que o acompanham em suas lives, pois, todas as vezes que ele recebia uma crítica, logo vinha com “sete pedras” nas mãos rebatendo os comentários sempre com respostas “malcriadas”. Desta vez em sua live, ele reconheceu que precisa se conter mais, e entender que hoje ele é um político que deve explicações dos seus atos aos eleitores. “Eu quando era jornalista, era pedra, hoje eu sou político e estou sujeito a críticas. Eu era pedra, e hoje sou vidraça”, disse o deputado em sua live.

MAS ESTÁ EM CIMA DO MURO?

Uma internauta em determinado momento da live, disse que Rodrigo Gambale estava em cima do muro, pois, ele ao mesmo tempo que elogiava o governador João Doria, queria também, pelo que pareceu, não ficar mal com o eleitorado do Bolsonaro, que diga-se de passagem, ainda é bem grande. “Quando eu agradeço o Doria eu não estou dizendo, olha o Bolsonaro não fez nada. E quando eu agradeço o Bolsonaro também eu não estou dizendo que o Doria é ruim. Esse negócio de ódio entre os dois eu sou contra, eu sou prol ao Brasil”, disse Gambale em outro trecho de sua live.

MAS SERÁ DORIA, BOLSONARO OU OS DOIS?

Mas a pergunta que se faz é, qual candidato Rodrigo Gambale irá apoiar? Tá aí uma resposta que eu não posso afirmar, porém, pelo andar da carruagem será assim: “Um olho no gato, e outro no peixe”. Pelo que parece, ele oficialmente irá apoiar João Doria, até porque, com toda a aproximação e cumplicidade entre os dois, seria uma baita traição ele não apoiá-lo. Porém, com certeza, toda vez que ele tiver oportunidade, irá elogiar o Bolsonaro. Até porque, todos sabem que foi pelo marketing que ele fez em cima da figura do presidente, que na ocasião estava em alta, que hoje ele é deputado. E tem mais, não se espante se aparecer uma foto dele com o ex-presidente Lula na reta final da campanha.

E A CULTURA DE FERRAZ COMO ESTÁ EM?

Mais uma vez, entre as secretarias que participaram da enquete de avaliação no programa Bom dia Cenário, a pasta de cultura logo poderá pedir música no fantástico. Pela segunda vez consecutiva, a pasta comandada pela secretária Rose Crossi foi mal avaliada. Entre as opções: 1- Assistência Social, 2- Cultura, 3- Educação e 4- Nenhuma delas, Rose Crossi foi a que mais recebeu votos contrários. Isso vai de encontro às diversas reclamações que recebemos diariamente dos artistas locais de diversos segmentos: “Jair, a Rose fica tirando foto de pipa falando em revoada. Foto de exposição em supermercados achando que está fazendo grandes coisas. Ela precisa aprender o que é ser secretária de cultura, é muito mais do que isso”. Disse um artista que preferiu não se identificar. Outra questão muito cobrada em relação à pasta de Rose Crossi, é a questão do dinheiro encaminhado para a cidade, proveniente da lei Aldir Blanc, foram mais de R$ 1,3 milhão que a pasta ainda não deu explicação de como foi dividido entre os artistas da cidade. Vamos aguardar o pronunciamento de Rose Crossi.