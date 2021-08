O entrevistado do programa Bom Dia Cenário desta quinta-feira (19) foi o Dr. Carlos Fernando Foganholi, médico com experiência em Coordenação Médica e Direção Técnica na Urgência e Emergência, Rede Básica e Especialidades.

Durante a conversa, Foganholi falou sobre o Instituto Foganholi, que ele criou, podendo dar mais dignidade para as famílias carentes da região. Ele também afirmou que a cidade de Suzano (SP) está no caminho certo, que possui diversas coisas que precisam melhorar, porém, segundo ele, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e os secretários do município estão dispostos a avançarem em busca dessas melhorias, principalmente na área da saúde.

Além disso, Dr. Foganholi falou de suas pretensões, o médico já foi candidato duas vezes, sendo uma para deputado federal e outra para vereador da cidade de Suzano.

Dr. Foganholi tem dedicado seus últimos anos a atendimentos comunitários gratuitos junto a comunidades e populações carentes e desfavorecidas, fornecendo consultas básicas, análise e solicitação de exames médicos e troca de receitas, sendo muito lembrado pelo carinho e atenção ao próximo.











A instituição que ele está a frente e que leva seu nome está em fase de legalização e visa amplificar o raio de ação de suas atividades sociais pela região do Alto Tietê. O “IF” como é chamado por seus amigos, parceiros e voluntários, fica localizado na rua Alameda Meyer Joseph Nigri, 130, Cidade Cruzeiro do Sul, em Suzano.

As portas do Instituto Foganholi estão abertas a todos aqueles que desejam somar e construir iniciativas focadas no bem ao próximo. Além dos trabalhos já citados, o “IF” também realiza um trabalho de utilidade pública, fazendo publicações sempre que possível em suas redes sociais sobre vagas para exames e consultas cedidas por amigos e parceiros do instituto de forma gratuita.

Confira a entrevista completa: https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/517478646204783