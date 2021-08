A Secretaria de Educação de Suzano realizou nesta quarta-feira (18/08) o segundo encontro do “Projeto Prevenir a Violência Escolar”. A formação é voltada para diretores e coordenadores da rede municipal de ensino, com o objetivo de orientar os profissionais para atuarem na identificação e posterior acolhimento de alunos em situação de vulnerabilidade.

O encontro aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a presença do secretário municipal de Governo, Alex Santos, da equipe técnica da pasta, responsável pela formação continuada, e de profissionais das 64 unidades municipais de ensino participantes. Na ocasião, eles foram parabenizados pelos resultados importantes conquistados na cidade, que foram inclusive reconhecidos em uma premiação do governo do Estado, na última sexta-feira (13/08), que prestigiou práticas inovadoras na Educação. Desde a implementação do projeto, em 2019, mais de mil crianças já foram atendidas.

Após o agradecimento aos servidores, chamados articuladores comunitários, os técnicos da secretaria deram continuidade à formação. O tema central deste segundo encontro foi o aperfeiçoamento das metodologias de trabalho, com enfoque nos meios de reconhecer sinais incomuns, como alteração no comportamento, marcas de violência, entre outros, e, assim, abordar os alunos da forma adequada.

A capacitação é promovida pela administração municipal com o apoio do Instituto Cultiva. Por meio dela, os participantes são preparados para monitorar a rotina escolar e identificar crianças em possível condição de vulnerabilidade. A partir do diagnóstico, são realizadas visitas aos domicílios e diálogo com as famílias, para buscar a origem dos problemas.

Com isso, é possível tomar medidas cabíveis para a situação de cada estudante, desde a adaptação das abordagens pedagógicas até o encaminhamento para outros órgãos municipais de Saúde ou Assistência Social, por exemplo. Atualmente, 200 crianças são acompanhadas pelos articuladores comunitários que estão presentes em todas as 64 unidades escolares municipais participantes.

O chefe da pasta, Leandro Bassini, destacou que a formação acontece de forma contínua, para aprimorar a atuação dos profissionais e oferecer auxílio especializado aos estudantes. Segundo ele, a próxima reunião está prevista para acontecer no dia 01 de setembro. “Cada encontro traz uma temática diferente sobre os meios de notar possíveis problemas no cotidiano escolar e como lidar com eles, levando ajuda para as crianças que mais precisam. É uma medida extremamente importante, que já tem obtido resultados muito produtivos e tende a crescer, sempre contribuindo para a garantia da segurança e pleno aprendizado das crianças suzanenses”, concluiu.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano