Zaki Anwari, ex-jogador de futebol da seleção de base do Afeganistão, morreu após tentar fugir do país se segurando em um avião. O acontecimento acompanha outras diversas fugas após a tomada do país pelo grupo radical Talibã. A informação foi divulgada pela Ariana News nesta quinta-feira (19).





O ex-jogador foi encontrado morto no aeroporto de Cabul. A agência informou que ele caiu enquanto tentava se segurar em um Boeing C-17, aeronave usada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante o resgate de estrangeiros e afegãos.

A morte foi confirmada pela Diretoria Geral de Educação Física e Esportes do Afeganistão. O jovem jogou pela seleção sub-16 do país.

O aeroporto de Cabul esteve lotado nos últimos dias desde a “volta” do grupo radical. Diversas pessoas já morreram enquanto tentavam fugir do país.