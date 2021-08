A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta quinta-feira (19), novo lote da entrega de cestas básicas para todos os ferrazenses que recebem entre R$ 92 e R$ 200 do programa Bolsa Família até o mês de maio. Os Kits estão sendo retirados na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Primorosa Jorge do Nascimento”. A ação ocorrerá até amanhã (20) das 9 às 15 horas.

Vale salientar que a lista dos beneficiários das cestas para essa etapa está no site oficial da Prefeitura (ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), na aba da Secretaria de Assistência Social. Para a retirada do donativo, o beneficiário deve apresentar um documento oficial com foto, o cartão do Bolsa Família, a ficha espelho do cadastro do NIS ou extrato de saque.

Também no mesmo local acontece a entrega de cestas para os beneficiários que recebem o Vale Gás, programa do Governo do Estado, no qual contempla 2.498 famílias ferrazenses, com o pagamento de 3 parcelas bimensais de R$ 100, garantindo assim a compra de botijões de gás de cozinha para as pessoas em situação de extrema pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família).

Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e fazer a consulta utilizando o número NIS da família. Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar gratuitamente para a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800. O programa também disponibiliza o atendimento virtual para os usuários, via WhatsApp, pelo número (11) 98714-2645.

Segundo o titular da pasta, Robson Xisto, essa ação é mais uma conquista para o município. “A Entrega das cestas básicas é de suma importância para as pessoas que foram mais atingidas por essa pandemia ou que vivem em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura de Ferraz acompanha todos os munícipes com muita atenção e respeito, sempre primando pela dignidade, conforto e bem-estar das famílias assistidas”, disse o secretário.

A Emeb Primorosa Jorge do Nascimento está localizada na Rua Tabajaras, 81, na Vila Santo Antônio.