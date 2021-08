A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, celebra a chegada da feira de artesanato que irá prestigiar e valorizar os artesãos da cidade. Com o slogan “Feito a mão e com o coração”, a Cia dos Artesãos promete uma mega inauguração com apresentação musical de artistas locais.





A inauguração ocorrerá na próxima sexta-feira (20), com exposição das 14 às 20 horas e, no sábado (21), funcionará das 10 às 18 horas. O lugar escolhido para acomodar a exibição dos trabalhos artesanais será na Praça Afonso Carlos Fernandes, popularmente conhecida como “Praça do Samba”.

Vale salientar que a feira acontecerá quinzenalmente com barracas modernas, adaptadas e com a presença dos próprios artesãos e os mais variados trabalhos feitos à mão. O espaço comporta um lugar especial para shows e apresentações culturais, abrilhantando ainda mais a visita dos munícipes e pessoas de outras cidades.

A titular da pasta, Rosemeire Crossi, comemorou o momento inaugural e a valorização dos talentos ferrazenses. “O momento de pandemia prejudicou diversas profissões e serviços, mas os artesãos permaneceram trabalhando em suas casas; produzindo, criando e inovando com os seus dons. Faltava apenas uma oportunidade de apresentar o seu trabalho. Por isso, preparamos essa feira quinzenal que preza e valoriza esses talentosos artistas com um espaço digno para os profissionais e visitantes”, disse a secretária.

A Praça Afonso Carlos Fernandes fica no bairro Vila Maria Rosa, próximo da estação de Ferraz de Vasconcelos da CPTM.

Por Junior dos Anjos