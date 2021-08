O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta terça-feira (17/08) do evento de apresentação da nova equipe do Suzano Vôlei. A solenidade foi realizada no espaço “Adega 33”, na malha central, revelando os novos jogadores e a comissão técnica do time, que, inclusive, já tem estreia marcada para o próximo sábado (21/08), em um amistoso contra a Seleção Masculina de Vôlei do Chile.

A cerimônia marcou o ressurgimento do vôlei na cidade e contou com a presença de autoridades e de entidades prestigiando a ocasião. Entre eles, estiveram a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o vice-prefeito Walmir Pinto; e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; bem como o presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; e os deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino.

Notória pelo sucesso estadual e nacional durante a década de 1990 e início dos anos 2000, a cidade de Suzano viveu anos de glória com a conquista de três Superligas, dez títulos paulistas e oito taças dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A equipe de vôlei disputou várias competições durante o período, recebendo um grande carinho por parte dos moradores da cidade, por atletas de Seleção Brasileira e do esporte nacional entre os anos de 1991 e 2007, fato que motivou a formação de um novo projeto de vôlei para retomar a tradição criada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela.

Articulado para as disputas do Campeonato Paulista e para a Superliga C, equivalente à terceira divisão do voleibol nacional, o elenco de atletas que compõem a equipe reúne atletas jovens e experientes e conta com os seguintes jogadores: os líberos Carlos Dayan Alves Barros e Taichi Hangai; os centrais Bruno Felício (Brunão), Gabriel Souza (Gege), Alberto Pedra e Bruno Biella; os levantadores Gustavo Campelo e João Pedro (Matoso); os opostos Caio Alexandre, Guilherme Sabino e William Carboni; além dos ponteiros Sergio Luiz Felix, Matheus Celestino e Kelvin Natan Coelho.

Após a apresentação do elenco, dos uniformes de jogo e agasalhos que serão utilizados pela equipe, a cerimônia revelou aos presentes a nova comissão técnica que estará à frente do preparo dos atletas para os jogos da temporada.

Neste bloco da apresentação, subiram à passarela o técnico Alessandro Fadul, a supervisora Ana Paula Lopes Ferreira, o estatístico Bryan dos Santos Vanzan, o médico dr. Érick Maurício Araneda, o preparador físico Itamar Schumacher, o fisioterapeuta Leonardo Quadrado, o auxiliar técnico Crystal Santana e o assistente Cássio Leandro das Neves Pereira, ex-jogador que fez parte da equipe campeã estadual e nacional nos anos 90.

Rogério Teruo, idealizador do processo de retomada do voleibol em Suzano, subiu ao palco e salientou as conquistas das décadas anteriores e o sentimento de conduzir o ressurgimento do esporte na cidade. “Cresci aqui e, muito do que conquistei na vida, foi graças a este lugar. Devolver a alegria do vôlei é uma forma que encontrei de retribuir o carinho que tenho por Suzano”, disse.

Outro convidado a discursar foi o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior. Emocionado, o titular da pasta destacou o sentimento de viver um dia tão especial para os munícipes. “Essa é uma grande comissão técnica e tenho fé de que voltaremos ao topo. Essa apresentação reflete o quão duro trabalhamos por este momento”, declarou.

Ressaltando as conquistas e a caminhada vivida nos últimos meses, o secretário municipal da Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, afirmou que os avanços da cidade refletem na possibilidade de trazer uma nova equipe para Suzano. “Esta gestão trabalhou muito para isso, e sonhamos muito em atingir este momento emocionante. Estaremos na torcida por todos vocês”, referindo-se ao plantel comandado por Fadul.

Por fim, encerrando a solenidade, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que sempre pontuou seu desejo de trazer um projeto esportivo de peso para Suzano, foi convidado ao microfone para discursar sobre o momento e não conteve a emoção de trazer algo tão especial aos moradores, que tanto pediam pelo retorno de uma equipe profissional.

“Unir esporte e cultura em prol de nossa cidade significa muito para todos nós. Avançamos muito nos últimos anos e eu costumo dizer que uma obra se torna maior quando gera um sentido na vida das pessoas. Por isso, trazer o vôlei de volta representa melhorar a autoconfiança dos cidadãos, o orgulho de ser suzanense, pois esse é um pedaço da história, que continuará sendo escrita a cada saque destes atletas”, finalizou.

Durante sua fala, o chefe do Executivo lembrou de seu pai, que sempre o acompanhou nos jogos durante os anos dourados do esporte na cidade. Por fim, o chefe do Executivo agradeceu a presença de todos os convidados, encerrando o evento.

Ainda estiveram presentes no lançamento os vereadores Artur Takayama; Fábio Diniz; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e Rogério Castilho; bem como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Suzano, Wellington da Silva Santos; o presidente da Guarda Mirim, Eduardo Radul; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Fernando Fernandes.

Créditos das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano