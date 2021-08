Desde o início do mês de agosto, a Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos intensificou os serviços de zeladoria em diversos bairros ferrazenses. A iluminação da Rua Carlos de Carvalho, no bairro São João, foi trocada por lâmpadas de Led, como também, nas ruas adjacentes. A ação teve como objetivo garantir a segurança do local, sobretudo com a volta às aulas.

Os agentes municipais também executaram diversas ações, entre elas estão tapa buraco, limpeza de vias, troca de tampa de bueiros, podas de árvores, limpeza e lavagem de ruas, manutenção na galeria de águas pluviais, manutenção e limpeza de praças e escolas, capinação e recuperação de calçadas.

Os trabalhos ocorreram no Jardim Anchieta, Rua Lourenço Paganucci, Jardim Santa Rosa, Vila Olímpica, Viaduto Ayrton Senna, Jardim Tv e Vila Santo Antônio, além da manutenção do Cemitério do Cambiri e Saudade que é realizada com frequência. Cabe destacar que a pasta já começou a revitalização do Pontilhão, no bairro Tanquinho.

Outro serviço que é destaque no município é a troca de iluminação, mais de 2 mil lâmpadas de Led já foram instaladas em vários bairros desde o início de 2021.

“Esse trabalho é realizado diariamente e a equipe do Serviços Urbanos atende de forma rápida e eficiente para liberar as vias interditadas e não deixar sujeira pelas ruas. Nosso objetivo é conservar a manutenção urbana e garantir a qualidade do serviço”, destacou o secretário da pasta, Nicolas David.

Para solicitar os atendimentos de zeladoria, basta entrar em contato pelo telefone 4679-6861.

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom Ferraz.