Arrecadação integra ações desenvolvidas na programação do Dia de Cooperar; seis agências do Alto Tietê estiveram engajadas no movimento

Ajudar o próximo, cooperar e fazer do mundo um lugar melhor, integram os valores da Sicredi Progresso PR/SP. Demonstrar a força do cooperativismo talvez nunca esteve tão em evidência nesse momento em que muitas pessoas precisaram ser ajudadas devido a pandemia imposta pela Covid-19.

Durante os meses de junho e julho a Sicredi Progresso PR/SP aderiu ao movimento do Dia de Cooperar, o Dia C, com objetivo de arrecadar alimentos através da integralização de capital social dos associados. Para cada R$20,00 integralizados a Cooperativa doa 1kg de alimento para uma entidade da comunidade local. As 18 agências da cooperativa, incluindo as seis agências do Alto Tietê (Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano), estiveram engajadas no movimento que arrecadou 28 toneladas de alimentos que estão sendo doadas para entidades escolhidas pelas agências em suas áreas de atuação. Mais de 28 entidades socioassistenciais estão sendo contempladas.

O Dia C é um movimento liderado pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e objetiva desenvolver ações de responsabilidade social entre as cooperativas, fazendo parte dos princípios e valores que elas têm. É considerado o maior movimento cooperativista de voluntariado do Brasil. O propósito é cuidar das pessoas, do meio ambiente e incentivar atividades voluntárias que impactam no bem comum. Essa agenda também faz parte da contribuição do Sicredi com a Agenda Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para o presidente, Cirio Kunzler, a solidariedade expressada por meio do voluntariado faz parte da essência da Cooperativa e não faz sentido estar aqui se não for para ajudar o outro. “Uma sociedade mais próspera a gente faz juntos. Quando somamos forças, transformamos pessoas, comunidades e cada quilo de alimento arrecadado leva mais do que uma ajuda a quem precisa, entrega nossos valores e nosso sentimento de solidariedade e empatia com o próximo. A cada associado que colaborou, nosso muito obrigado”.

Um movimento que transforma

Cooperar é um ato que acontece todo dia e as entregas do Dia C se somam a muitas outras ações de responsabilidade social realizadas pela Sicredi Progresso PR/SP. São exemplos, a doação de ventiladores pulmonares e copos de água potável para hospitais do Oeste do Paraná, apoio e patrocínio de lives solidárias, ações remotas para arrecadação de donativos, entre outros.

O envolvimento e a sinergia de colaboradores, conselheiros, coordenadores de núcleo, membros dos comitês mulher e jovem promovem o cooperativismo, o bem-estar às pessoas, através de atividades voluntárias. Cada movimento realizado transforma vidas, pessoas e a comunidade.

Sobre o Sicredi

Com 40 anos de atuação a Sicredi Progresso PR/SP está presente na vida de aproximadamente 50 mil associados. Nossa história, construída na essência da cooperação, nos permite ter atualmente 18 agências distribuídas na área de ação nos estados do Paraná e São Paulo. Destas, 12 estão no Paraná, nos municípios de Toledo, Nova Santa Rosa, Tupãssi, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste; E as outras 6, em São Paulo nos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Guararema, Ferraz de Vasconcelos e Poá. Nosso capital humano conta mais de 300 colaboradores focados nos valores do cooperativismo e na oferta de produtos e serviços financeiros adequados aos associados, de um jeito simples e próximo. O Sicredi Progresso integra o Sistema Sicredi que hoje está presente em 24 estados e no Distrito Federal.