O cantor Zeca Pagodinho deixou a Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (19). Zeca estava internado desde sábado (14) com sintomas leves de Covid-19.





Após ser liberado, o hospital disse que o estado de saúde do artista é bom.

Saindo do hospital, o sambista disse que continuará o tratamento em casa e pediu para que a população se vacine.

“Tô indo embora. Vou terminar o tratamento em casa. Levei 10 no pulmão, 10 no fígado, 10 em tudo. Vacinem-se!”, disse Zeca.

Enquanto estava no hospital, Zeca fez um vídeo tranquilizando os fãs e agradecendo as orações e votos pela sua recuperação.

Zeca Pagodinho já tinha tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 e, mesmo tendo sido infectado, não entrou em estado grave da doença.