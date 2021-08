Para promover a preservação de abelhas contra a planta invasora, popularmente, conhecida como bisnagueira, tulipeira do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta, a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos aprovou em primeira discussão o projeto de lei que proíbe a produção de mudas e o cultivo da árvore na cidade. O texto do vereador, Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla, foi votado na segunda-feira, dia 23.



Para ele, o maior perigo é que a planta invasora costuma atrair as abelhas, porém, acaba matando por ser altamente venenosa. Com isso, a presença desse tipo de árvore, sobretudo, em região de mata atlântica prejudica o processo de polinização das abelhas. O vereador acrescentou ainda que existem até aplicativos para controlar o fluxo das abelhas por produtores de mel. Aliás, uma atividade vital na fabricação de alimentos no planeta.



De acordo com a matéria em tramitação, os proprietários de terrenos onde existem árvores já plantadas, terão um prazo de um ano, contado a partir da data de início da vigência da lei para realizar a substituição. Em caso de descumprimento, o texto prevê ao infrator o pagamento de multa de dez Unidades Fiscais do Município (UFM) por cada árvore ou muda, hoje, o equivalente a R$1.075,20. Já o vereador Luiz Fábio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, elogiou o colega pela proposta.



Ainda, segundo a justificativa apresentada, uma das principais vítimas de tais plantas invasoras são as abelhas sem ferrão responsáveis por cerca de 80% do processo de polinização das culturas nativas. No fundo, este tipo de árvore possui flores com um néctar contendo substâncias tóxicas que atrai as abelhas e aves como, por exemplo, o beija-flor. Com isso, elas acabam causando a mortandade destes animais. Assim como, Fabinho, David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior enalteceu o texto por conservar a natureza.



Por Pedro Ferreira