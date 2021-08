Preocupado com a falta de segurança pública na passarela entre as Ruas Lourenço Paganucci defronte ao número 715, no Jardim Pérola e Avenida Zilda Arns, 10, no Jardim Ferrazense, o vereador Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco, cobra providências do comando da 3ª Companhia, subordinada ao 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), com sede em Suzano. O requerimento pedindo a realização de rondas ostensivas foi aprovado na segunda-feira, dia 23.





De acordo com o documento, a ausência da segurança pública tem contribuído para facilitar a ação de meliantes que praticam roubos e furtos contra transeuntes que passam pela citada passarela para, principalmente, fazer atividades físicas e recreativas no Parque Municipal Nosso Recanto. Por isso, Teteco acredita que a presença constante de policiais militares vai servir para afugentar marginais do local. Além disso, o parlamentar criticou a escuridão que toma conta da passarela.

“Na realidade, trata-se de um lugar perigoso e, neste caso, os moradores e pedestres clamam por segurança pública”, salientou Teteco. Já o vereador Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, afirmou que além de exigir a participação maciça de soldados, o ideal também seria fazer a troca do muro de proteção por gradil. A intenção, segundo ele, é aumentar a visibilidade. Aliás, ele disse que já fez pedido semelhante, no ano passado. “Mas, infelizmente, não obtive retorno”, comentou.

O presidente da Casa, vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha, informou que vai agendar uma reunião com a cúpula da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na capital, para discutir a situação das passarelas em geral na cidade. O petista Claudio Ramos Moreira falou que a Prefeitura Municipal tem a obrigação de promover a manutenção das passarelas. O vereador Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla, também assina o requerimento.

Por Pedro Ferreira