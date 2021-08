As Paralimpíadas de Tóquio já começaram, e no primeiro dia, o Brasil terminou com 4 medalhas, garantindo o sétimo lugar no placar geral, as medalhas foram todas de nadadores. As medalhas foram um ouro de Gabriel Bandeira, uma prata de Gabriel Araújo e dois bronzes de Phelipe Rodrigues e Daniel Dias.





A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é de que o país se mantenha no top 10 das Paralimpíadas de Tóquio.

As primeiras posições do placar foram ocupadas no primeiro dia pela Austrália, com dez medalhas, China com oito e a equipe do Comitê Olímpico Russo, com seis medalhas, ocupando o terceiro lugar.