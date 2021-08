Após alcançar um consenso geral dos vereadores, a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos decidiu alterar o dia da sessão ordinária, isto é, deixar de ser realizada na segunda-feira, para toda a terça-feira. Já o horário do início dos trabalhos continua sendo, às 9h. A mudança foi aprovada em dois turnos na segunda-feira e, portanto, começa a valer na próxima semana.





Para o presidente da Casa, vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha, a modificação da data das sessões ordinárias serve para permitir a apresentação de documentos até a véspera, já que, hoje, o vereador tem de entregar a suas propostas até o meio-dia de sexta-feira. “Com isso, como muitas demandas acontecem mesmo aos finais de semana, nós só poderíamos oficializar os assuntos na sessão subsequente”, diz Inha.

Além disso, a manutenção da sessão ordinária durante o dia desde o começo da pandemia, no ano passado, também contribui para ajudar na segurança de todos, principalmente, dos servidores que moram fora da cidade. Antes da crise sanitária, a sessão ordinária ocorria todas às segundas-feiras, a partir das 18h. Inha acrescentou ainda que por enquanto a presença do público permanece restrita.

O presidente destacou também que a Mesa Diretora já determinou estudos para viabilizar a atualização do Regimento Interno (RI) da Casa, em vigor desde 1991. Por outro lado, por sugestão do vereador Roberto Antunes de Souza (Cidadania), mesmo depois do período pós-pandemia, o Legislativo poderá manter, por exemplo, o sistema presencial híbrido, ou seja, remoto. A sessão é transmitida ao vivo pela internet.

Por Pedro Ferreira